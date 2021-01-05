Краска для волос на одежде: эффективные способы стирки

В состав краски для волос входят устойчивые пигменты и химические вещества, которые быстро окрашивают не только волосы, но и ткань, если на нее попадают. Смыть краску с пальцев и других участков кожи можно оливковым маслом или вазелином. Но так просто устранить вещества с одежды не получится. Подобные пятна относятся к разряду трудновыводимых, хотя отчаиваться не стоит, как и нести любимые джинсы или платья в мусорное ведро. Использовать можно подручные средства – бензин, хозяйственное мыло, зубную пасту или лак для волос.
Советы по удалению пятен
Самое главное – вещь не должна потерять свой внешний вид, поэтому не надо просто тереть до дыр поверхность. Во-первых, пятна из краски для волос оттираются от края к центру, иначе увеличиться процесс загрязнения. Во-вторых, надо совершать круговые движения и не тереть сильно. В-третьих, синтетические ткани не совместимы с бензином, поэтому для устранения лучше применять другие вещества. В-четвертых, применять только очищенный бензин, который продается в хозмагазине. В-пятых, загрязненную одежду стирают отдельно от других вещей даже после удаления пятен.
Способы устранения краски для волос
Свежие пятна убираются проще, ведь пигмент находится на поверхности. Если в течение 10-20 минут была обнаружена краска на одежде, тогда надо взять хозяйственное мыло или лак для волос. Нужно или намылить грязное место, или сбрызнуть лаком, а потом потереть. Потом – обязательно прополоскать в холодной воде.
На белых вещах, в том числе футболках или рубашках краска убирается такими средствами, как:
- Отбеливатель.
- Белизна.
- Сода.
- Зубная паста.
- Пена для бритья.
- Аммиак.
- Уксус.
Перед тем, как наносить то или иное средство на ткань, надо место краски смочить немного холодной водой или перекисью водорода.
Пятна на цветной одежде
Действовать с такими вещами нужно осторожно, используя деликатное очищение. Запрещено применять белизну или отбеливатель, иначе одежда в месте пятна станет другого цвета. Перед тем, как очищать краску, необходимо замочить вещи в холодной воде, что облегчит процесс выведения пятна и спасет внешний вид. В качестве очищающих средств рекомендуется применять ацетон или очищенный бензин, жидкий глицерин, растительное масло, перекись водорода.
В отстирывании краски для волос важно пораньше обнаружить пятно для волос и вывести его. Перед этим необходимо изучить бирку, что поможет определиться со способом очистки.
Как можно вывести пятна от вина на вечернем платье?