Краска для волос на одежде: эффективные способы стирки

В состав краски для волос входят устойчивые пигменты и химические вещества, которые быстро окрашивают не только волосы, но и ткань, если на нее попадают. Смыть краску с пальцев и других участков кожи можно оливковым маслом или вазелином. Но так просто устранить вещества с одежды не получится. Подобные пятна относятся к разряду трудновыводимых, хотя отчаиваться не стоит, как и нести любимые джинсы или платья в мусорное ведро. Использовать можно подручные средства – бензин, хозяйственное мыло, зубную пасту или лак для волос.

Советы по удалению пятен

Самое главное – вещь не должна потерять свой внешний вид, поэтому не надо просто тереть до дыр поверхность. Во-первых, пятна из краски для волос оттираются от края к центру, иначе увеличиться процесс загрязнения. Во-вторых, надо совершать круговые движения и не тереть сильно. В-третьих, синтетические ткани не совместимы с бензином, поэтому для устранения лучше применять другие вещества. В-четвертых, применять только очищенный бензин, который продается в хозмагазине. В-пятых, загрязненную одежду стирают отдельно от других вещей даже после удаления пятен.

Способы устранения краски для волос

Свежие пятна убираются проще, ведь пигмент находится на поверхности. Если в течение 10-20 минут была обнаружена краска на одежде, тогда надо взять хозяйственное мыло или лак для волос. Нужно или намылить грязное место, или сбрызнуть лаком, а потом потереть. Потом – обязательно прополоскать в холодной воде.

На белых вещах, в том числе футболках или рубашках краска убирается такими средствами, как:

Отбеливатель.

Белизна.

Сода.

Зубная паста.

Пена для бритья.

Аммиак.

Уксус.

Перед тем, как наносить то или иное средство на ткань, надо место краски смочить немного холодной водой или перекисью водорода.

Пятна на цветной одежде

Действовать с такими вещами нужно осторожно, используя деликатное очищение. Запрещено применять белизну или отбеливатель, иначе одежда в месте пятна станет другого цвета. Перед тем, как очищать краску, необходимо замочить вещи в холодной воде, что облегчит процесс выведения пятна и спасет внешний вид. В качестве очищающих средств рекомендуется применять ацетон или очищенный бензин, жидкий глицерин, растительное масло, перекись водорода.

В отстирывании краски для волос важно пораньше обнаружить пятно для волос и вывести его. Перед этим необходимо изучить бирку, что поможет определиться со способом очистки.